Sciopero Amazon, Mai (Lega): "Il colosso multinazionale ha fatto affari d’oro, tenga in maggiore considerazione i lavoratori"

"Oggi la Lega ha votato a favore dell’ordine del giorno in difesa dei lavoratori della filiera di Amazon scesi in sciopero stamane anche in Liguria. Il colosso multinazionale delle vendite online ha fatto affari d’oro. Tenga in maggiore considerazione i lavoratori. Il documento approvato in consiglio regionale impegna la giunta a valutare ogni possibilità di intervenire con idonee azioni per garantire il rispetto del contratto che intercorre tra i lavoratori e l’azienda”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).