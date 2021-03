Covid, Bassetti: "AstraZeneca sicuro sulla base dei dati, chi dici il contrario sta con il virus"

"Sono stati presentati i dati su oltre 32000 persone che avevano ricevuto il vaccino di AstraZeneca in uno studio randomizzato controllato svolto in America. L’efficacia per le forme sintomatiche è stata del 79% e del 100% per le forme gravi o il ricovero ospedaliero. L’efficacia si è mantenuta in tutte le fasce di età con valori che hanno raggiunto l’80% in quelli con più di 65 anni". Cosi scrive su Facebook il dottor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino.

"Anche per quel che riguarda gli effetti collaterali, il vaccino si è rivelato sicuro senza alcun episodio di trombosi. L’unico modo che abbiamo a disposizione per fare corretta informazione è fornire dati e numeri".

"Dati e numeri dicono che il vaccino di AZ, come quelli di Pfizer e di Moderna sono sicuri. Chi dice il contrario sta dalla parte del virus. Non dimentichiamolo" conclude il dottor Bassetti.