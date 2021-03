Vaccini Covid, Toti: "In Liguria il 15,3% degli over 80 è già immunizzato"

"Lunedì di Consiglio regionale dedicato alla campagna vaccinale. In Liguria il 15,3% degli over 80 è già immunizzato, avendo ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Stiamo lavorando senza sosta per mettere in sicurezza questa fascia, a cui abbiamo destinato il 90% delle dosi freeze e i risultati si vedono: da inizio campagna l’incidenza sui nostri anziani è dimezzata, con il conseguente calo della mortalità" cosi scrive su Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti.

"La Liguria anche questa settimana resta in zona arancione, circondata dalle regioni rosse del nord del Paese, segno che le ordinanze restrittive localizzate e una vaccinazione mirata su chi a più bisogno stanno funzionando. Nei prossimi giorni daremo il via anche alle vaccinazioni degli under 80: da stasera alle 23 la fascia 75-79 potrà prenotarsi online (prenotovaccino.regione.liguria.it), domani con tutte le altre modalità (farmacie, sportelli Asl, Cup) e dal 25 marzo inizieranno le prime somministrazioni".

"Le Regioni stanno facendo uno sforzo straordinario, riorganizzandosi al meglio nonostante i continui cambi in corsa. Ma se vogliamo davvero accelerare abbiamo bisogno di una programmazione seria, non possiamo permetterci di essere approssimativi" conclude il presidente Toti.