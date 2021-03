Albenga: i giovani delle scuole di via degli Orti celebrano l'impegno contro le mafie (FOTO e VIDEO)

Si è svolta stamane, davanti al plesso scolastico di via degli Orti ad Albenga, sede del Comprensivo Albenga 1, la celebrazione della Giornata Nazionale dell'Impegno contro le mafie.

“A ricordare e riveder le stelle – cultura e memoria”: questo il titolo della XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico in collaborazione con Rai Per il Sociale e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Ovviamente, nel pieno rispetto delle normative anticovid, nessun assembramento. I giovani delle scuole albenganesi, i loro docenti e l'assessore al sociale Marta Gaia in rappresentanza dell'amministrazione comunale, hanno rispettato uno scrupoloso distanziamento.

A fare gli onori di casa la Dirigente Scolastica Michela Busso, che ha ricordato: "L'Istituto Comprensivo Albenga 1 negli anni si è prodigato sul progetto legato alla legalità.

Voglio lasciare a voi ragazzi 2 spunti su cui riflettere.

Ricordare deriva dal latino re-cordari: riportare al cuore per non dimenticare. Questa giornata è stata istituita per iniziativa della mamma di una vittima il cui nome non veniva mai ricordato. Noi tutti siamo chiamati a dimostrare con il nostro comportamento, anche nei piccoli gesti quotidiani, i valori di legalità.