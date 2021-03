Cosseria, Foad Aodi (Co-mai): "Solidarietà al Comune e condanna dell'orribile sfregio del cristo ligneo"

La comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai), la associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi), la confederazione internazionale laica interreligiosa (Cili-Italia) ed il movimento internazionale Uniti per Unire esprimono solidarietà al comune di Cosseria, in provincia di Savona, e a tutta la comunità per l'orribile sfregio del cristo ligneo .

"E' un atto gravissimo che condanniamo con determinazione. I simboli religiosi vanno sempre e ovunque difesi e rispettati perché sono pilastri dell'identità di ogni religione sia in Italia che in tutti i paesi del mondo. Bisogna intensificare la collaborazione a favore del rispetto reciproco tra laici e religiosi, la conoscenza religiosa, la buona informazione e la politica costruttiva che hanno un ruolo molto importante a favore della convivenza tra tutte le persone indipendentemente del loro credo o cultura. Dal 2000 siamo impegnati in modo continuo con Amsi, Co-mai, Cili-Italia ed il Movimento Uniti per Unire in sanità, dialogo inter religioso e interculturale, cooperazione internazionale, valorizzando le buone pratiche e con la stessa determinazione e chiarezza combattiamo ogni strumentalizzazione, attacchi e pregiudizi contro il crocifisso, usanze e culture diverse per garantire la serenità di tutti senza distinzione". Cosi dichiara Foad Aodi Presidente Amsi e Co-mai e membro registro esperti Fnomceo prendendo posizione come sempre a favore della cultura italiana e della religione cristiana insieme agli arabi e musulmani italiani.

Basta ricordare il successo mondiale raggiunto con l'iniziativa #CristianinMoschea e l'iniziativa internazionale #FestedelDialogo