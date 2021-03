Dalla tragedia alla solidarietà: una raccolta fondi nel nome della dottoressa Enrile

Dal dolore di una tragedia può nascere qualcosa che eviti sofferenze ad altri.

È quello che hanno pensato amici e colleghi della dottoressa Elisa Martina Enrile, tragicamente scomparsa dopo un incidente sul monte Zatta che l'ha strappata ai suoi cari all'età di appena 30 anni.

Sul noto sito PayPal è stata avviata una raccolta fondi in sua memoria "perchè la sua inspiegabile e tragica morte e il vuoto che lascia in ognuno di noi non sia vano", il cui intero importo sarà donato alla famiglia per poi devolverlo in un secondo momento a un progetto benefico in sua memoria.

Aiutare gli altri era sempre stato nella sua natura, non solo dal punto di vista professionale. Ed ora il suo ricordo potrà continuare a portare del bene ai meno fortunati.