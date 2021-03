Alimentazione sana e prodotti per diabetici, gli alleati per la salute

I casi di persone dove si riscontra il diabete sono sempre più in aumento in Italia. Negli ultimi dieci anni, si è verificato un aumento superiore al 30% di casi diagnosticati in Italia. In base alle stime rilasciate dal Ministero della Salute, si calcola che sul territorio nazionale sono presenti più di 4 milioni di connazionali affetti da questa patologia.



L' alimentazione e il proprio stile di vita sono spesso le cause principali che portano alla diagnosi del diabete . Entro il 2030, si prevede che il numero di casi diagnosticati sia superiore ai 6 milioni di casi. Il tasso di prevalenza sull’intera popolazione italiana si presume raggiunga oltre il 9%. Un dato allarmante, che purtroppo renderà sempre più diffusa questa malattia.



Un consumo eccessivo di zucchero può essere la causa principale del diabete, ma le cause possono essere anche più di una. Questa malattia compare quando il proprio organismo non è in grado di produrre una quantità adeguata di insulina. Un ormone che ha il compito di trasformare gli zuccheri in energia da utilizzare nelle varie necessità che il corpo può avere durante il corso della giornata.



Per chi si trova in questa situazione, oltre a migliorare la propria alimentazione e a fornirsi in una farmacia online con farmaci in offerta per beni come i glucometri e le strisce di verifica del livello glicemico, incrementare la propria attività motoria è sicuramente una delle scelte migliori che si possono fare.

Quali sono le tipologie di diabete?

I pazienti che soffrono di diabete si dividono in due categorie, quelli che soffrono di diabete di tipo 1 e quelli che soffrono di diabete di tipo 2. Nel primo caso il pancreas non è in grado di produrre l’insulina e quindi è necessario compensare mediante iniezioni. Nel caso di diabete di tipo 2, il pancreas non produce una quantità idonea di insulina per soddisfare le necessità che il corpo umano richiede.



Nelle donne, si può presentare una terza tipologia di diabete. Tipologia che prende il nome di diabete “gestazionale” e si verifica in alcune circostanze durante la gravidanza. I cambiamenti ormonali che si verificano nel corpo di una donna durante la crescita della nuova vita non permettono all’insulina di funzionare nel modo corretto. Problema, che al termine della gestazione si risolve nella maggioranza dei casi.



L'alimentazione gioca un ruolo chiave nella cura del diabete

Come si legge nelle linee guida presenti sul sito del Ministero della Salute, migliorare la propria alimentazione è il primo passo fondamentale per chi vuole migliorare la propria salute.



Per fare questo, è opportuno svolgere dell’attività fisica regolarmente. Per rendere questa attività ancora più salutare, quando è possibile, è bene eseguirla all’aperto in un parco o immersi nella natura. Camminare in un parco, lungo le rive di un fiume o immersi in una foresta, oltre a far bene al fisico sono ottime azioni che portano beneficio al proprio umore.



Per fornire alle persone colpite dal diabete una mano nella misurazione domiciliare della glicemia, i ritrovati della scienza come le strisce reattive e le lancette pungi dito sono un più che valido aiuto. Grazie a questi ritrovati, ogni giorno è possibile verificare il proprio livello glicemico. Azione importante per segnalare tempestivamente al proprio medico un innalzamento o diminuzione eccessiva del suo livello.



Fari aiutare dalla tecnologia, un’alimentazione più sana e fare attività fisica sono azioni che possono portare un miglioramento nella vita delle persone con il diabete.