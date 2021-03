Converse inaugura la primavera con tanti nuovi modelli

In primavera sbocciano i fiori e nuovi modelli di sneakers in casa Converse. Sono tante le novità lanciate dal brand nelle ultime settimane. Per alcune bisogna attendere la release ufficiale, altri modelli invece sono già acquistabili. Vediamo subito le caratteristiche delle nuove sneaker realizzate da Converse. Lasciati ispirare dall’iconico brand streetwear ed aggiungi ai tuoi outfit primaverili un tocco glamour e trendy.

Le nuove Chuck Taylor All Star Move HI e OX

Converse nella Giornata Internazionale delle donne ha presentato le Chuck Taylor All Star Move in due nuovissime colorazioni: uno sgargiante e vibrante arancione ed un azzurro pop. La tradizionale suola delle All Star Chuck Taylor è stata completamente rivisitata. Rialzata, a forma di proiettile e sagomata è pensata per aggiungere qualche centimetro di altezza senza però dover rinunciare alla comodità e leggerezza. Audace e grintosa è perfetta per essere indossata in qualsiasi occasione e per completare qualsiasi outfit. Dai jeans agli shorts fino agli abiti primaverili ed estivi. Con queste sneaker non sbagli mai! Il modello al momento è disponibile in bianco e nero, per le nuove colorazioni bisogna attendere ancora qualche settimana.

Per le appassionate di Stranger Things: Millie Bobby Brown per Converse

Alzi la mano chi non si è emozionata sulla scena finale della popolare serie The Stranger Things sulle note di The NeverEnding Story. Millie Bobby Brown, Undici nella serie Netflix, ha firmato una nuova collaborazione con Converse. La parola chiave è: girl power. Il modello Millie by You richiama le classiche Chuck Taylor All Star e sono caratterizzate da una simpatica e tenera immagine. Due mignoli che si stringono disegnati a mano. Anche questo modello vuole rendere omaggio alla forza delle donne e al bisogno di fare rete per essere realmente imbattibili. Modello da teenager?! Guardando le misure disponibili proprio no! Le Converse Millie by You sono pensate non soltanto per le donne ma anche per gli uomini. Come anticipato sono personalizzabili, dunque puoi adattarle perfettamente ai tuoi gusti.

Per gli uomini arrivano le UNT1TL3D

Le UNT1TL3D sono la reinterpretazione delle leggendarie Chuck Taylor All Star. Questo modello combina alcune delle caratteristiche del grande classico, come la robusta tela e l’inconfondibile suola con motivo a diamante, a dettagli completamente nuovi e piuttosto audaci. Le stampe “Not a Chuck” all-over, la fodera e la suola colorate non passano infatti inosservate. Non manca ovviamente il celebre patch a stella in pelle sintetica che però è stato riposizionato sul lato esterno della caviglia. Completano il modello inserti decostruiti e sovrapposti e la classica punta a conchiglia in gomma.

I classici intramontabili: gli assi nella scarpiera

Ami i grandi classici? Allora ti consigliamo di puntare su un modello evergreen: le mitiche Chuck Taylor All Star Classic. In assoluto le sneaker più vendute nella storia! Per la primavera punta sul modello con tomaia in canvas. Disponibili con taglio alto e basso ed in tantissimi colori sono le sneaker più comode e leggere mai realizzate fino ad oggi. Pensate per il basket sono diventate oggi un’icona di stile. Sono versatili e possono essere indossate praticamente da tutti. Degli assi che non possono proprio mancare nella scarpiera! Suola in gomma vulcanizzata, patch Chuck Taylor sulle caviglie e punta a conchiglia in gomma sono le caratteristiche peculiari di questo modello. Puoi trovare questo modello e tanti altri prodotti del brand nel Converse store di Urban Jungle.

Converse: oltre le sneaker c’è di più

Converse non è soltanto sneaker ma anche abbigliamento ed accessori. L’etichetta è da anni un punto di riferimento per chi ama lo streetwear. T-shirt, felpe, pantaloni, shorts, top realizzati con materiali resistenti e durevoli. Dai capi più basic a quelli con grafiche eccentriche nell’inconfibile stile Converse. E poi ancora zaini, marsupi, cappellini, borse e tanti altri accessori che si contraddistinguono per il design innovativo e la funzionalità.