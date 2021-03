Fatturazione elettronica: tutti i vantaggi che ha portato alle P.IVA

Dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica è entrata a far parte della vita di molti possessori di partita IVA. Già utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, ormai è divenuta obbligatoria anche per gli scambi che avvengono con persone fisiche o con altre Partite IVA. In realtà, se non fosse per l’obbligo di trasmissione per via telematica, la fattura elettronica non differisce di molto da quella cartacea a cui tutti sono abituati.

La fattura elettronica è riuscita a portare diversi vantaggi alle attività commerciali, il primo è quello di una dematerializzazione del lavoro, insieme alla sua semplificazione dovuta dalla possibilità di delegare un commercialista o un consulente fiscale che possano accedere al sistema ed agire in nome e per conto del suo assistito.

Vista in un primo momento con molta diffidenza, ora la fatturazione elettronica sembra essere stata apprezzata, ne sono la prova i migliaia di documenti che già nel primo anno sono stati condivisi. A tutto questo si deve aggiungere il grande lavoro fatto dal Sistema di Interscambio che agisce non solo da controllo sull’esattezza dei documenti, ma provvede anche a consegnare il documento al destinatario e all’Agenzia delle entrate.

Fatturazione elettronica VS fatturazione cartacea

Abbiamo già accennato al come la fattura elettronica non differisce molto da quella cartacea. I due documenti hanno innanzitutto gli stessi elementi essenziali quindi:

· Importo;

· Data;

· Partita IVA delle parti coinvolte;

· Indirizzo della sede;

· Codice Univoco o PEC

Ma la fattura elettronica porta con sé alcuni vantaggi, come ad esempio un costo minore per quel che riguarda la gestione delle singole fatture, se non fosse altro per i costi di cancelleria che vengono abbattuti. Questa tipologia di fattura però è una vera e propria rivoluzione, pensata per contrastare l’evasione fiscale, ben presto è diventata un cambiamento per l’intera economica.

Caratteristiche della fatturazione elettronica

Ma quali sono le caratteristiche della fatturazione elettronica? Si tratta di un documento fiscale che contiene i dati di colui che l’ha emessa utilizzando un software. Sì, perché la prima caratteristica di questa tipologia di fattura è proprio il suo essere redatta e trasmessa da apparecchi elettronici e con software in grado di leggere documento XML. I programmi da utilizzare per la trasmissione della fattura elettronica possono essere gratuiti come quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o a pagamento da parti terze.

Tutte le fatture elettroniche sono corredate da firma elettronica e vengono trasmesse grazie al Sistema di Interscambio.

Compilazione e trasmissione della fattura elettronica

Come già accennata la fattura elettronica viene compilata nello stesso modo in cui si farebbe con quella cartacea. Terminato l’inserimento dei dati la fattura deve essere inviata utilizzando il codice univoco o la PEC. La trasmissione avviene grazie al sistema di interscambio che provvede a controllare l’esattezza e la completezza dei dati.

La fattura se immediata deve essere redatta ed inviata entro 24 ore dal momento in cui lo scambio si conclude o al massimo, questo processo deve avvenire nei 12 giorni successivo. Se invece si tratta di fattura differita, allora deve essere trasmessa entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello in cui avviene la prestazione del servizio o la vendita del prodotto. Si tratta prestazioni che avvengono in maniera ripetuta nell’arco di un mese, nei confronti di un unico soggetto e per cui viene redatta una sola fattura.

Il ritardo nella trasmissione della fattura può portare a sanzioni pecuniarie.

Perché utilizzare la fattura elettronica

La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i soggetti IVA e questo dovrebbe già essere sufficiente per rispondere alla domanda: Perché dovrei utilizzare la fatturazione elettronica? Ma in realtà si tratta di una domanda che è giusto porsi, considerando che alcuni soggetti non ne sono obbligati ed è il caso di coloro che aderiscono al regime dei minimi, al forfettario e i piccoli commercianti agricoli. Per questi soggetti la legge non prevede l’obbligo di fattura elettronica, ma prevede una serie di vantaggi per coloro che la utilizzeranno per loro scelta personale.

Ciò viene fatto per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica che velocizza i processi di gestione delle fatture, riduce i costi, ottimizza i processi ed inoltre permette a tutte le aziende, piccole e grandi di avere una maggiore sicurezza.