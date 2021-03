Successo per il primo Open Fit nazionale di Padel: campioni in gara ad Andora

Successo per il primo Open Fit Nazionale di padel organizzato dall’Asd Padel Andora che è riuscita a coinvolgere nel torneo importanti campioni nazionali. Due giorni di partite avvincenti, senza pubblico, nel pieno rispetto delle normative sanitarie, che alla fine hanno visto il titolo maschile andare al messicano Lopez Algarra e Federico Beltrami ( attualmente numero 19 in Italia), mentre nel femminile hanno vinto le genovesi Lucia Cortimiglia e Alessia Cusato. Il torneo ha visto circa 200 partecipanti arrivare da tutta Italia.

Un grande soddisfazione per i soci fondatori Roberto Nattero, Andrea Lampis e Andrea Braga dall’Asd Padel Andora, primo circolo ligure, fondato nel 2017, dedicato a questo sport che in pochi anni ha conquistato molto appassionati. Particolarmente apprezzato il campo da gioco andorese a pochi passi dal mare. Nattero, Lampis e Braga hanno compreso le potenzialità del padel che in breve tempo ha conquistato tanti praticanti di tutte le età. Il circolo è divenuto un punto di riferimento tanto che, in pochi anni, ha conquistato una credibilità che ha permesso di organizzare un evento nazionale che ha portato in Riviera nomi importanti di questa disciplina.

“Una grande soddisfazione – hanno dichiarato gli organizzatori – Naturalmente auspichiamo di potere in futuro realizzare una competizione aperta al pubblico per permettere ai tanti appassionati di vedere le sfide fra campioni”.