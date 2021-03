Campagna vaccinale nel savonese, Nappi (MIU): "Loano senza un punto di vaccinazione, ennesima mancanza di attenzione dell'amministrazione"

"I cittadini loanesi si lamentano per la mancanza di un punto di vaccinazione a Loano e hanno ragione, è l'ennesima dimostrazione della mancanza di attenzione e di supporto da parte dell'amministrazione nei confronti della cittadinanza". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita, che ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni comunali di Loano.

"Noi vogliamo essere al fianco dei cittadini loanesi, che in questi ultimi giorni continuano ad avvicinarsi al nostro movimento chiedendoci di rappresentare la vera alternativa alla politica attuale - aggiunge Nappi - è un qualcosa che ha sorpreso anche me, significa che stiamo facendo bene: la gente ci sta apprezzando per le nostre iniziative concrete. Oggi, ad esempio, a Loano sette cittadini mi hanno avvicinato per aderire al MIU".

Nappi ha inoltre criticato l'operato del presidente della Regione, Giovanni Toti: "Come sempre dimostra nei suoi interventi la volontà di andare dove tira il vento - ha dichiarato il leader del MIU - una volta è filogovernativo, una volta contro il Governo: questo solamente per garantirsi il gradimento nei suoi confronti. Un serio presidente che abbia a cuore la salute dei cittadini liguri, visto il rischio di possibili gravi effetti collaterali, avrebbe vietato la terapia sperimentale AstraZeneneca anche a costo di andare contro alle direttive dello Stato".

In conclusione, da parte del Movimento Italia Unita è alta l'attenzione alla campagna vaccinale, anche a livello nazionale: "Apprendiamo con enorme incredulità che la categoria di bambini e ragazzi under 18, finora esclusi dalla vaccinazione, verrà anch'essa inserita nel piano vaccinale" spiega Luigia Magnani, assistente segreteria Nazionale del MIU, dopo quanto affermato dal Direttore della Clinica pediatrica dell'ospedale Vittore Buzzi di Milano, unitamente al Preside della Facoltà di Medicina della Statale, Gianvincenzo Zuccotti.

"Rilevata l'assurdità della situazione e l'assoluta infondatezza di questa decisione veramente discutibile - ha aggiunto Luigia Magnani - facciamo anticipatamente sapere che ci opporremo in qualunque modo a questo scempio, e siamo pronti, se necessario, ad adire le vie legali per tutelare i minori".