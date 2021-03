Cantieri sull’A6, in consiglio provinciale approvata la richiesta di riduzione o eliminazione del pedaggio

Ridurre o eliminare il costo di pedaggio per tutto il periodo di manutenzione dei viadotti e delle gallerie da Savona ad Altare e viceversa.

Questa la richiesta presentata nel consiglio provinciale di questa mattina con un’interpellanza dei consiglieri di minoranza del Pd Massimo Niero, Rodolfo Mirri e Mattia Fiorini, visti i problemi riscontrati sull’autostrada A6 per via dei cantieri.

“È una richiesta che facciamo sia per i cittadini della Val Bormida che chi percorre il tratto - spiega Mirri - non si può pagare per un’autostrada con una sola corsia”.

“Abbiamo dall’autunno scorso con Autostrade dei Fiori aperto un tavolo e mi faccio carico di portare questo contesto” ha commentato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

La consigliere con delega alla viabilità Luana Isella si è soffermata sulle interlocuzioni avute con l’Autostrada dei Fiori anche per le criticità di quest’inverno.

“Con le nevicate tutti i cantieri sono andati in crisi per via dello spazzamento delle strade nonostante le riunioni sul piano neve, tutto poi veniva disatteso, chiudevano e il traffico veniva dirottato sulla Sp29 - specifica la consigliere Isella - Quando la stessa ha avuto problemi strutturali, abbiamo avuto grosse pressioni per sviscerale il problema. La polemica con Autostrade prosegue anche per il transito dei mezzi pesanti sulla provinciale, abbiamo fatto un lavoro per capire quali sono le criticità e fatto un piano d’opera pensando di inserirli nel Recovery Fund, perché dovremo comunque cercare di mantenerla in vita”.

“Chiediamo un’accelerazione degli interventi, uno dei biglietti da visita di ogni località turistica è la possibilità, quando si potrà, di raggiungere in maniera veloce la riviera” ha concluso il vice presidente Francesco Bonasera. Il consiglio ha votato all’unanimità l’interpellanza.