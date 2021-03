Italiana Coke e dati sulla salute in Val Bormida, Olivieri: "Provincia impegnata affinchè venga applicata l'AIA"

Durante il Consiglio Provinciale è stata discussa l'interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare "Savona Uniti per la Provincia" relativa alla sentenza del Consiglio di Stato su Italiana Coke e ai dati sulla salute dei cittadini di Cairo e Valle Bormida. La richiesta dei Consiglieri del Gruppo è di procedere in tempi rapidi per la salvaguardia della salute dei cittadini richiedendo alla Azienda di effettuare le bonifiche in tempi rapidi.

Il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e il Consigliere delegato Ilaria Piemontesi (delega Gestione Area di crisi complessa e Politiche di Sviluppo delle Valli dell'Entroterra) hanno quindi descritto le attività attualmente in corso da parte di Provincia a seguito della Sentenza. La vittoria in Consiglio di Stato del ricorso presentato da Regione Liguria, Provincia, Comune di Cairo Montenotte e Arpal avverso Italiana Coke aveva definito i precisi adeguamenti che l'Azienda dovrà mettere in atto già nei primi mesi del 2021, primi tra questi l'installazione degli impianti per il monitoraggio delle emissioni delle ciminiere.

La Provincia sta attualmente portando avanti tutte le procedure amministrative affinchè venga applicata l'AIA. L'attenzione da parte di tutto l'Ente è sempre molto alta e si lavora costantemente per quanto concerne il completo rispetto delle norme di competenza Provinciale relative alle emissioni e alle Autorizzazioni Ambientali da parte dell'Azienda, pur mantenendo con essa un dialogo aperto. Resta sempre molto forte anche la sinergia tra Enti che ad oggi ha portato già ottimi risultati a favore della tutela della salute e del benessere socio-economico del territorio.