Damonte Prioli (Asl 2) ospite della Regione: "Nonostante qualche disagio tecnico oggi il programma di vaccinazioni è andato avanti" (VIDEO)

"Ottima notizia l'arrivo di un milione in dosi in più di Pfizer, calcolando la ripartizione per popolazione, possiamo ipotizzare che in Liguria saranno circa 25mila". Con queste parole Giovanni Toti apre la sua conferenza odierna in Sala Trasparenza, in via Fieschi.

Toti riassume come "un banale incidente" quello delle scorte di Pfizer in arrivo ad Albenga e a Millesimo, compromesse da una variazione della temperatura di conservazione. "Ma è servito a dimostrare che anche i meccanismi di backup funzionano", sottolinea il presidente della Regione Liguria.

Dopo la consueta analisi dei numeri, il Governatore ligure aggiunge: "L'incidenza generale è stabile a livello regionale, senza variazioni di rilievo".

Un plauso, da parte di Toti, a Liguria Digitale per l'efficacia del servizio di prenotazione dei vaccini. "Le prenotazioni in fascia 75-79 hanno superato le 29mila, tra sito, numero verde e farmacie", aggiunge il presidente della Regione. Circa 75mila a fronte di circa 3500 disdette, invece, le prenotazioni curate dai medici di medicina generale. Oggi, prese in carico dal Gaslini, sono iniziate anche le vaccinazioni dei pazienti affetti da fibrosi cistica.

Marco Damonte Prioli, Direttore Generale della Asl 2 Savonese, ha spiegato nel dettaglio che cosa è avvenuto ad Albenga e a Millesimo: nel Comune valbormidese un ritardo dovuto a un inconveniente di percorso, nella Città delle Torri un problema tecnico alla cosiddetta "catena del freddo". "Ma la somministrazione, anche se un ritardo è sempre un fatto non piacevole, è avvenuta regolarmente. E tutte le procedure di sicurezza sono state regolarmente attivate. In Asl 2 oltre 400 trasporti e oltre 40mila dosi sono i numeri delle somministrazioni dall'avvio del programma di vaccinazione", ha concluso Damonte Prioli.