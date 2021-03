Savona, in vendita la Banca d'Italia di piazza Mameli chiusa dal 2008

La Banca d’Italia di piazza Mameli a Savona, chiusa dal 2008, ritorna in vendita in blocco oppure per singoli lotti, con una procedura senza base d’asta.

Il complesso immobiliare, che risale al 1870 ed è soggetto al vincolo storico-artistico e che si sviluppa su quattro piani fuori terra, oltre al piano seminterrato, mentre i due corpi laterali, edificati nel 1952, comprendono un piano seminterrato e tre piani sovrastanti, viene offerto in vendita da Bankitalia in blocco, per una superficie commerciale complessiva di circa 5.000 mq, oppure per singoli lotti.

Il lotto A è di circa 3.080 mq relativi alla componente con prevalente destinazione d’uso terziario-direzionale e il lotto B circa 1.920 mq con prevalente destinazione d’uso residenziale.

Le attività di settorializzazione delle diverse componenti dell’immobile e dei relativi impianti, che potrebbero comportare, nei limiti strettamente necessari, una modifica dello stato dei luoghi, saranno effettuate soltanto in caso di assegnazione di almeno uno dei lotti sopra indicati.

Per quanto riguarda gli impianti è stato precisato nell'avviso di vendita, che gli stessi, realizzati in conformità alla normativa vigente all’epoca della loro installazione, sono inutilizzati dalla data di chiusura della Filiale di Savona. Eventuali adeguamenti alla normativa attualmente vigente saranno quindi da effettuare a cura e spese dell’acquirente.

Chi è interessato potrà inviare una mail a dismissioni.imm.avvisi@bancaditalia.it (inserendo nell’oggetto “Immobile di Savona”) e potrà così consultare i documenti resi disponibili dalla Banca ed effettuare sopralluoghi nell’immobile.

Gli interessati potranno accertare, a propria cura e spese, anche a mezzo di tecnici esperti di fiducia, la situazione urbanistica e amministrativa, le condizioni statiche e ambientali, lo stato manutentivo e di conservazione e ogni altro elemento rilevante ai fini dell’acquisto.