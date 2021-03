Sono entrati ufficialmente in funzione ieri nel tratto savonese i nuovi autovelox in A10

Sono entrati ufficialmente in funzione ieri in provincia di Savona, e nei prossimi giorni saranno attivi in provincia di Imperia, i nuovi autovelox posizionati sulla Savona-Ventimiglia. Sono diciannove in tutto i dispositivi, sei dei quali si trovano nel tratto imperiese, che serviranno a limitare la velocità delle auto, anche in funzione ai numerosi cantieri che si trovano lungo la tratta.



Nel savonese si contano già le prime contravvenzioni. I velox, è utile ricordarlo, non saranno mai in funzione contemporaneamente, ma settimanalmente ne verranno accesi uno o due tra quelli presenti. Sul posizionamento dei diciannove dissuasori di velocità si è molto dibattutto nei mesi scorsi. Del caso si era occupato anche 'Striscia la Notizia'.



“Tali dispositivi – si legge sul sito di Autofiori - possono contenere l’apparecchiatura autovelox in dotazione alla Polizia Stradalee vengono utilizzati con controllo puntuale delle velocità secondo un programma di servizi conseguenza diuno studio sull’analisi dell’incidentalità e sulla frequenza di superamento giornaliero del limite di velocità previsto nella tratta dove si trovano le gallerie suddette.Tutti i siti sono preannunciati da segnaletica verticale indicante 'controllo elettronico della velocità' posto entro la distanza prevista dal Codice della Strada, nonché dall’indicazione del controllo in corso attraverso la pubblicazionedel messaggio 'controllo elettronico della velocità' sui pannelli a messaggio variabile posti in prossimità del controllo in atto”.



I velox si trovano, in provincia di Savona, in direzione Francia in prossimità delle gallerie Fornaci, Orco, Rocca Carpanea, Bracciale/Montegrosso, Piccaro e Vallon d'Arme. In provincia di Imperia a Colledico, Gorleri, Amoretti e Siestro.



In direzione Italia, si trovano a Pompeiana e Barbarossa/Poggi per quanto riguarda la provincia di Imperia, e Colledico, Vallon D'Arme, Piccaro, Montegrosso/Bracciale, Rocca Carpanea, Orco e Fornaci in provincia di Savona.