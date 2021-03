Titanio sul Beigua, Legambiente Liguria: "Bene le parole dell'assessore Mai, ora si ritiri il decreto"

Dichiara Legambiente Liguria: "Apprendiamo dalla stampa che l’assessore Mai ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale dove dichiara la contrarietà della Lega affinché si portino avanti attività estrattive nel comprensorio del Beigua.

Ce ne rallegriamo e visto l'ampio e trasversale consenso politico, in Giunta e in Consiglio regionale, nel negare la possibilità di aprire miniere nei territori protetti, ci chiediamo cosa impedisca il ritiro del decreto dirigenziale 1211-2021 del 26 febbraio che consente la ricerca di titanio all'interno dell'UNESCO Global Geopark.

«I comuni del territorio e le associazioni ricorreranno, come annunciato, al TAR contro quel decreto - afferma Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria - La regione cosa farà? Si asterrà dal costituirsi, rendendo le dichiarazioni di intenti fin qui dichiarate, effettive? Oppure costringerà gli enti locali a dover investire denaro pubblico per perseguire le loro giuste ragioni, insieme alle associazioni per la tutela del territorio?”

Nel frattempo la petizione indirizzata al Presidente Giovanni Toti per chiedere che venga ritirato il decreto e che non si proceda con le ricerche ha raggiunto 25.000 firme.

Ci auguriamo che si passi dalle parole ai fatti con il ritiro del decreto".

LINK alla petizione: http://chng.it/hFTgh2VZBc

I primi firmatari della petizione sono Agesci Liguria, Arci Liguria, CAI Liguria, ENPA, Federparchi Liguria, FIE Liguria, Friday for Future Liguria, Italia Nostra Liguria, Legambiente Liguria, LIPU, Pro Natura Genova, VAS, WWF Italia Delegato Liguria.

Hanno, inoltre, aderito Amici di Ponte Carrega, Comunità San Benedetto al Porto, Fondazione Le Gioiose, Linea Condivisa, Masci Liguria, Medici per l’Ambiente, Isde Genova.