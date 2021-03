"Facciamo luce sull'endometriosi": a Stella palloncini e nastri gialli sui terrazzi e le finestre

A Stella un gruppo di cittadini sta portando avanti una iniziativa, in occasione del mese della consapevolezza dell'endometriosi, che ricorre a Marzo, il Team Italy della WorldWide Endomarch lanca la call to action.

“Facciamo luce sull'endometriosi". L'obiettivo è informare e favorire la prevenzione rispetto a questa malattia cronica ed invalidante. Si stima che una donna su dieci ne soffra: 3 milioni di donne in Italia, più di 175 milione nel mondo. Per l'occasione la giornata nazionale dedicata all'endometriosi sarà il 27 di Marzo.

"Siamo davvero entusiasti che i nostri compaesani abbiano richiesto al nostro Comune di partecipare a questa stupenda iniziativa, colgo quindi l'occasione di porgere la mano alla maggioranza e al Sindaco per una iniziativa così importante dandogli, oltre al mio pieno sostegno, la disponibilità di alcuni fari Gialli che potrebbero essere utilizzati per illuminare l'Oratorio di Stella San Giovanni o lo stesso Comune" il commento di Maurizio Donati consigliere di opposizione, "La Nuova Stella".

"Anche le amministrazioni dei comuni limitrofi auspichiamo che partecipino a questa iniziativa - spiegano Martina Parodi e Antonella Masio - si tratta di un problema che ha bisogno di una partecolare sensibilizzazione".

“I miei complimenti ai cittadini che stanno portando avanti questa campagna di sensibilizzazione, complimenti a Irene Mazzoni, Chiara Freccero e Alberto Baldi e grazie per averci segnalato anche a noi questa iniziativa. Faccio un appello ai miei compaesani, il 27 marzo appendiamo tutti al nostro terrazzo o alle nostre finestre o 1 palloncino giallo o 1 nastro giallo e, se possibile ovviamente, postiamo la foto sui social con l”hashtag #coloriamostelladigiallo. Alle volte basta poco per far conoscere a tutti un argomento tanto importante come questo" conclude il capogruppo del gruppo misto Sergio Cheli.