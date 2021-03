Cosseria, restauro crocefisso vandalizzato: ecco la sottoscrizione

Ecco l'Iban finalizzato alla raccolta delle donazioni per il restauro del crocifisso e la rivalutazione dell'area: IT17Z056961060000000030003X40. Dopo l'anticipazione di qualche giorno fa, nella mattinata odierna è arrivata la conferma della sottoscrizione da parte del sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

I soldi che avanzeranno dopo le spese per il ripristino del crocefisso vandalizzato, verranno utilizzati per la realizzazione di un'opera funzionale per il territorio nel suo complesso.

"Non sarà un progetto solo per Cosseria, ma fruibile da tutti i visitatori provenienti da altri comuni - aveva spiegato il sindaco Molinaro - Per tale motivo invito chiunque voglia lasciare liberamente un'offerta di accompagnarla con un consiglio su come destinarla".