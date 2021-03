Crocefisso vandalizzato, il sindaco di Cosseria ringrazia per la solidarietà dimostrata la comunità araba

"A nome mio, dell'amministrazione comunale e della comunità di Cosseria desidero ringraziare il dottor Foad Aodi, presidente Amsi e Co-mai e membro registro esperti Fnomceo per la condanna del vile atto vandalico ai danni del Cristo ligneo e alle lapidi in memoria di eventi storici e per le toccanti frasi di solidarietà e vicinanza espressa ai cosseriesi e ai suoi monumenti".

Questa la nota diramata dal sindaco di Cosseria Roberto Molinaro. Come oramai tristemente noto, alcuni vandali hanno danneggiato il crocifisso posto lungo la strada che porta al castello.

"Le semplici opere devono avere lo stesso standard di sicurezza di opere realizzate da artisti famosi? - si chiede il primo cittadino - Vendendo il crescendo di sofferenza e indignazione che gli atti incivili hanno procurato in tutta Italia direi che non ci dovrebbero essere differenze di trattamento, anche se comprendo che sarebbe un intervento imponente difendere tutte le innumerevoli eccellenze artistiche italiane".

"Di sicuro le dichiarazioni espresse dalla comunità araba in Italia servono a forgiare l'amicizia e la fratellanza che deve esistere fra culture, razze e religioni differenti. A Cosseria non ci si deve integrare, si vive tranquillamente la propria radice culturale in armonia con le altre presenti. Ora occorre che le indagini portino a dei risultati al fine di individuare i responsabili, e cercare di comprendere se questi atti incivili siano stati la conseguenza di tredici mesi di privazioni legate al Covid, se si sia trattato di esecrabili gesti di vendetta (verso chi e cosa?), oppure se sia stato l'intento di provocare panico fra i fruitori di questi sentieri da sempre privi di pericoli evidenti".

"Dobbiamo trovarli per restituire fiducia e sicurezza non solo a coloro che risiedono in prossimità dell'area del Castello, ma alla comunità intera valbormidese" conclude Molinaro.

Il presidente della comunità del mondo arabo in Italia(Co-mai) e dell'Associazione medici di Origine Straniera in Italia(Amsi), Foad Aodi ha commentato con soddisfazione queste importanti parole: "Danno speranza, fiducia e coraggio a tutti noi per proseguire insieme per un futuro migliore e una società dove la convivenza pacifica e il rispetto reciproco regna ed è il pilastro fondamentale per rafforzare la democrazia e la civiltà. Diamo la nostra disponibilità per qualsiasi iniziativa e collaborazione a favore di tutta la comunità di Cosseria".