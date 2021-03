“E’ colpa mia”. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase a un leader politico. Personalmente non ne ho memoria, mentre è diffuso lo sport di scaricare sugli altri le proprie responsabilità.

Ieri abbiamo preso tutti una LEZIONE DI TEDESCO. Angela Merkel senza tanti giri di parole si è assunta la responsabilità di una decisione sbagliata sul lockdown di Pasqua.

Si è fidata dei consigli degli esperti ma poiché è lei il capo del governo è giusto chiedere conto a lei, ha detto in sostanza. Esemplare. E intelligente, poiché una mossa del genere vale più di qualsiasi tour elettorale di cui per altro la Cancelliera non ha bisogno, avendo da tempo annunciato il ritiro dalla scena politica.

Un gesto del genere ha ancora più valore nel pieno di una guerra come quella che stiamo combattendo contro la pandemia.