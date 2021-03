Alber Baca, passi avanti per l'ottenimento della cittadinanza: stamani l'incontro col Prefetto

Era stato un punto di riferimento per clienti e soccorritori allo scoppio del cluster dell'hotel Bel Sit di Alassio, lui che oltre ad essere cameriere nella vita offre il suo tempo libero al volontariato nella Croce Bianca di Alassio, prodigandosi efficacemente per tutte le necessità degli ospiti in isolamento in quelle strutture.

Parliamo di Alber Baca, che nella mattinata odierna è stato ricevuto dal Prefetto di Savona Antonio Cananà per un incontro nel quale si è parlato dello stato di avanzamento dell'iter per l'acquisizione della cittadinanza per meriti speciali e delle prospettive dopo gli adempimenti istruttori svolti dalla Prefettura di Savona, con la pratica ora all’esame dei competenti organi governativi.

Il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento per la pregevole condotta tenuta nell’occasione da "Albi", il quale ha rappresentato "un encomiabile esempio di impegno e abnegazione per il bene comune, a sostegno delle persone colpite dalla pandemia".

L’incontro si è concluso con il comune auspicio di un esito positivo del procedimento.