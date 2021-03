Carcare: giubbotti antiproiettile e antitaglio, ma anche tablet e smartphone per la polizia locale (FOTO)

Più sicuri per garantire la sicurezza della cittadinanza. Impegnati sempre più di frequente in situazioni di pericolo, gli agenti della polizia locale di Carcare sono stati dotati di giubbotti antiproiettile e antitaglio.

"I vigili sempre presenti sul territorio, possono essere esposti ad episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed per questo che sono stati dotati di uniformi operative e equipaggiamento tattico-difensivo come previsto dai Regolamenti comunali in vigore. Da oggi gli operatori effettueranno controlli alle norme di comportamento del Codice della Strada e in materia di vigilanza sulle norme di prevenzione del contagio da Covid, indossando il G.A.P. esattamente come le altre Forze di polizia statali" spiega il comandante Luca Pignone.

Ma l’evoluzione del servizio di polizia locale carcarese continua. Infatti da qualche giorno, gli agenti hanno in dotazione anche tablet e smartphone per emettere in tempo reale il bollettino di pagamento della sanzione al Codice della Strada comprensivo dei codici Qr, utilizzabili per il sistema PagoPa.