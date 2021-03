"I cinghiali stanno diventando un problema": il "Comitato per la gestione della fauna selvatica" lancia una raccolta firme a Celle

"Problematiche per la sicurezza delle persone e per danni causati dalla presenza di cinghiali vicino alle abitazioni". A Celle Ligure il "Comitato per la gestione della fauna selvatica" ha iniziato una raccolta firme per chiedere l'intervento delle istituzioni competenti. Ossia il comune e la Regione.

"L’aumentata presenza di cinghiali vicino alle abitazioni, proprio nei pressi delle porte di accesso, in particolare nelle zone periferiche, causa un crescente pericolo per gli abitanti, anche per il tentativo di allontanare gli ungulati con mezzi di fortuna spinti dal crescente disagio. Per la possibilità di aggressione causata da contingenti situazioni di conflitto tra abitanti e animali selvatici, per la costante presenza sulle strade pubbliche, oltre agli enormi danni alle coltivazioni e al territorio" spiegano dal Comitato.

Con la raccolta firme, il Comitato chiede a comune e Regione "di attivarsi per allontanare i cinghiali, ridurre il disagio e i danni al territorio causati da un fenomeno oramai fuori controllo".

È possibile aderire firmando la petizione presso la sede della cooperativa agricola "Le Riunite" in via Sanda a Celle Ligure, dalle ore 7.15 alle 13.00, oppure telefonando al 339 7524185.