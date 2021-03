Il "primo panorama marziano con le nuvole": sulla rubrica NASA la foto con il tocco della valbormidese Elisabetta Bonora

Dalla Val Bormida fino a Marte, passando per l'APOD, la storica rubrica NASA Astronomy Picture of the Day. Un hobby particolare coltivato in famiglia nel piccolo comune di Bormida.

"Nella vita lavorativa mi occupo di marketing e comunicazione per un'azienda valbormidese. Sono nata a Roma, ma vivo a Bormida con mio marito e la mia bimba da diversi anni - spiega alla nostra redazione Elisabetta Bonora - Nel tempo libero mi occupo di divulgazione scientifica e collaboro con alcune riviste del settore. Ma non solo. Assieme a mio marito coltivo un hobby particolare: l'image processing delle immagini raw rilasciate dalle Agenzia Spaziali per le varie missioni robotiche".

"Oggi, un nostro mosaico (le nuvole di Marte del sol 3048) è stato pubblicato dall'APOD, la famosa rubrica della NASA - aggiunge Elisabetta - Maggiori informazioni sull'immagine sono presenti sul mio sito web (CLICCA QUI)".

"L'Astronomy Picture of the Day ha circa 25 anni e pubblica ogni giorno immagini dell'universo o foto spettacolari. Generalmente vengono condivise astrofoto amatoriali davvero mozzafiato, ma la pubblicazione di un processing delle immagini delle missioni è più raro, soprattutto se si tratta di un lavoro made in Italy - conclude - Questo strano hobby infatti, è molto più diffuso nel resto d'Europa e in particolare oltreoceano".