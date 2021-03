"M'illumino di meno", il 26 marzo dalle 18 Coop Liguria abbassa le luci

Anche nel 2021, per il sedicesimo anno di fila, Coop aderisce a “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio Due, per sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico.

A partire dalle 18 del 26 marzo, pertanto, i supermercati, gli ipermercati e i centri commerciali di Coop Liguria abbasseranno simbolicamente le luci. Radiocoop, inoltre, trasmetterà come sempre la diretta del programma.

L’iniziativa è coerente con gli impegni del mondo Coop in tema di risparmio energetico. Da tempo, infatti, Coop ha abbandonato i sistemi di illuminazione tradizionali a favore delle luci a led, che con il loro alto rendimento riducono i consumi di energia elettrica.

A livello nazionale, i punti vendita e i parcheggi Coop illuminati completamente a led sono 545 e generano un risparmio energetico stimato in circa 57 milioni di kWh annui, consentendo di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 19.280 tonnellate di CO2.

Coop Liguria concorre a questo risultato, avendo ormai quasi completato la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali in tutti i suoi negozi, gallerie e parcheggi, con un risparmio energetico nell’ordine del 50% rispetto alle luci a fluorescenza usate fino a qualche anno fa.

Coop Liguria ha anche installato nove impianti fotovoltaici presso la sede di Arenzano e presso otto punti vendita o distributori Enercoop. L’impianto di Santa Margherita Ligure, realizzato di recente, non ha ancora l’autorizzazione per produrre energia. Gli altri otto ne producono ogni anno circa 400.000 kWh, che corrispondono a 89 tonnellate di petrolio equivalente non consumato (TEP) e a 190 tonnellate di CO2 non emessa.

A livello nazionale, gli impianti fotovoltaici in funzione sono 219, con una potenza complessiva di 35.630 kWp.

Già a partire dal 2012, tutte le cooperative del sistema Coop assieme a INRES (il Consorzio nazionale di progettazione dei punti vendita) hanno avviato il “Progetto Energia”, un programma che ha l’obiettivo di ridurre i consumi energetici dei punti vendita della rete Coop.

Grazie a questo monitoraggio e alle azioni di efficientamento adottate, negli ultimi nove anni Coop Liguria stima di aver evitato l’immissione in atmosfera di 38.200 tonnellate di CO2.