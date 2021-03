Murialdo, in borgata Piano potrebbe sorgere un distributore di carburante

Un distributore di carburante a Murialdo? Nelle scorse settimane la giunta comunale guidata dal sindaco Giacomo Pronzalino ha deliberato una manifestazione di interesse per l'alienazione di un'area di 244,00 mq prospiciente alla strada provinciale 51 in borgata Piano, oggi adibita a parcheggio e avente una destinazione urbanistica a piano regolatore vigente in zona S3 definita "Area a Servizi S3 - istruzione".

L'intenzione è quella di destinare tale area ad impianto di distribuzione carburante, cedendo la proprietà ad un gestore idoneo per la realizzazione di una stazione di servizio.

Come riportato anche sulla delibera, questo progetto andrebbe a colmare una lacuna assai importante all'interno della comunità dell'Alta Valle poiché ad oggi, nessun distributore è presente sul territorio comunale di Murialdo.