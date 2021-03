Sport e turismo: Andora e Biella insieme nel segno dell'Ultramaratona

Gemellaggio sportivo fra i comuni di Andora e di Biella, nel segno della promozione della pratica sportiva ma anche delle reciproche attrattive turistiche e enogastronomiche. Il Basilico Genovese dop di Andora, l’olio extravergine d'oliva e i prodotti derivati saranno protagonisti alla Ultramaratona BIUltra 6.24 ore, evento dell’anno dedicato a tutti gli appassionati di Running che si svolgerà nel prossimo fine settimana.

In tutti i pacchi gara della nota competizione biellese sarà presente materiale promozionale su Andora. Sabato pomeriggio, all'avvio della 24ore, si svolgerà la conferenza stampa dove sarà ufficializzato il gemellaggio con la UltrAndoraRun la ultramaratona andorese che si svolgerà il prossimo 3 ottobre 2021 e l’accordo fra i comuni e fra le società Asd RunRivieraRun e Biella Running. Una collaborazione, che nel tempo potrebbe aprirsi anche ad ulteriori competizioni, nel segno della promozione reciproca dei territori.

“Si tratta di una delle iniziative promosse per presentare Andora come meta del turismo sportivo, auspicando di poter intercettare tanti appassionati, quando le condizioni sanitarie permetteranno gli spostamenti e le gare saranno riaperte al pubblico - spiega Ilario Simonetta, consigliere delegato allo Sport - Sappiamo che la nostra Ultramaratona ha una grande attrattiva perché si svolge tutta nell’approdo turistico, offrendo un percorso sicuro ai partecipanti in un contesto unico. Inoltre, vista la vicinanza del tracciato di gara al centro, permette agli accompagnatori di scoprire il territorio e le nostre eccellenze. Ringrazio gli amici ed appassionati del Biella Running per la vetrina che dedicheranno ad Andora. Una promozione reciproca realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse quali appartenenti alla Comunità Europea dello Sport 20/21. Stiamo lavorando per aprire anche ad altre importanti competizioni per fare del nostro comune la patria ligure degli appassionati e dei campioni delle sfide di corsa estreme”.

Lo scambio di promozione sarà reciproco. “Il gemellaggio sportivo tra i Comuni di Andora e di Biella è un solo l’inizio di rapporto di collaborazione tra Sport, Turismo ed Enogastronomia in una sinergia che, siamo certi, porterà a grandi risultati e, molto presto, ad altre sorprese”- hanno dichiarato i rappresentanti della BI.Ultra 6.24 della Biella Running