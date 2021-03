"DanteDì": il liceo Chiabrera di Savona omaggia il Sommo ricordando la citazione di Noli nel Purgatorio

“Nonostante il progetto sia appena nato possiamo già considerarci un punto di riferimento per un’iniziativa importante e navigata come SavonaInArte, seguitissima in provincia e non solo”. Questo l’esordio di Gabriele Dorati, “direttore” dello Skeptron e studente del liceo Gabriello Chiabrera. “È stato davvero un onore e un privilegio poter raccontare in esclusiva la ripartenza di questo progetto, rinato in una giornata culturalmente simbolica e ora pronto a spiccare il volo, speriamo anche grazie al nostro aiuto” così ha terminato Dorati, il quale ha anche dimostrato grande stupore per la scoperta appunto di un legame così radicato tra Dante e la nostra provincia.