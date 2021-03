E' ancora Festival di Sanremo a Radio Onda Ligure: dalle 17.10 ospiti gli Extraliscio

A Radio Onda Ligure si torna a parlare del Festival di Sanremo con i protagonisti della 71esima edizione della kermesse musicale più amata dagli italiani. Ospiti del pomeriggio di oggi saranno gli Extraliscio, la band capitanata dal polistrumentista Mirco Mariani.

Sarà un occasione per parlare del loro nuovo album “E’ bello perdersi” e del film “Extraliscio – Punk da Balera” che verrà presentato in questi giorni al Festival Internazionale del Cinema di Berlino e di riascoltare il brano “Bianca Luce Nera” presentata in gara a Sanremo 2021.

L’intervista a Mirco Mariani andrà in onda alle 17 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando la app della radio.