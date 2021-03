Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Albisole aderiscono a "M’Illumino di Meno" con una giornata ricca di iniziative

La giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili è dedicata quest’anno al “Salto di specie”, ovvero ad un’evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta. Ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più in armonia con il pianeta.

Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti. A questo proposito, le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo delle Albisole, come ogni anno, in sinergia con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, hanno deciso di raccogliere la sfida e promuovere un’azione simbolica: Abbraccia un Albero e racconta il tuo balzo in avanti! Le classi o i singoli alunni scatteranno una foto che ritragga “l’abbraccio di un albero”, un gesto simbolico che sottolinea l’importanza dei polmoni verdi del nostro pianeta, della lotta al cambiamento climatico e del rifugio che la natura rappresenta per tutti noi, ora più che mai. La foto sarà accompagnata da un grande o piccolo impegno nella vita di tutti i giorni per essere più “ecologici”.

Le foto saranno pubblicate dalle ore 18.00 sulla pagina Facebook Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua dando vita ad un foto-flashmob sull’importanza del rapporto uomo-natura. Chi volesse unirsi all’iniziativa può pubblicare la sua foto con il suo impegno direttamente sulla pagina fb Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua nella giornata di venerdì 26 marzo dalle h 18.00.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi del comune di Albisola Superiore insieme ai compagni delle classi 4A e 4B, ha inoltre realizzato un video a tema originalissimo, con il supporto del CEA e delle insegnanti, per illustrare e promuovere l’iniziativa “Abbraccia un albero e racconta il tuo balzo in avanti”, visibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=jxRIzN7KYZ4 che ha visto la partecipazione anche dell’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Simona Poggi.

Le iniziative sono inserite nell’ambito del programma ECO-SCHOOLS promosso dalla FEE, realizzato con il contributo dei Comuni di Albisola Superiore

Sempre venerdì 26 marzo i bambini aderenti al progetto Pedibus del comune di Albissola Marina, durante il viaggio di andata casa-scuola, riceveranno dall’amministrazione comunale, che si unirà alle tre linee attive, la loro prima patente Pedibus! La linea blu vedrà la partecipazione del vice sindaco Nicoletta Negro, la linea verde dell’assessore alle Politiche Sociali Elisa Tomaghelli e quella viola del consigliere Luca Bricco. Ad attendere l’arrivo a scuola di bambini, volontari e amministratori ci sarà l’assessore all’Ambiente Davide Battaglia. Iniziativa inserita nell’ambito dell’accordo Regione Liguria- MATTM per attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile

Per informazioni: Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua Tel. 366 6221213 mail: info@cearivierabeigua.it fb: Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua web: www.cearivierabeigua.it.