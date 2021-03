A Marcenaro la solidarietà di Liguria Popolare Imperia

Scrive in una nota Andrea Artioli, segretario di Liguria Popolare per la provincia di Imperia: "Liguria Popolare intende esprime la propria vicinanza all’amico Matteo Marcenaro, all’esito del processo di primo grado per le cosiddette Spese Pazze in Regione.

Confidiamo che il giudizio di appello sarà in grado di chiarire la posizione di Matteo nell’intera vicenda".