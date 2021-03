Politica |

Comunali Savona 2021. "Impegno troppo oneroso per la mia salute", Spagnoletti rinuncia alla corsa elettorale

Ma assicura: "Non è un ritiro sull'Aventino né un disimpegno completo dal quadro politico cittadino"

"Credo sia corretto e politicamente trasparente informare gli oltre 550 aderenti all'associazione 'Per Savona 2021', della mia decisione di non concorrere, con una mia candidatura, nelle prossime amministrative d'autunno della Città di Savona". Lo ha annunciato con una nota chiara nelle motivazioni e nei termini di quello che sarà un impegno in diversa misura ma comunque attento alle dinamiche della politica cittadina, Bruno Spagnoletti. Dietro al passo indietro ci sono motivi di salute, come spiega l'ex sindacalista della Cgil: "Il team di professionisti che ha monitorato, per oltre un anno, il mio stato fisico, ha concluso che non sarebbe conveniente un impegno quinquennale e totalizzante come quello di reggere una sindacatura. Mi hanno, conseguentemente, sconsigliato di avventurarmi nella competizione elettorale della Città perché sarebbe un impegno troppo oneroso e totalizzante per le mie forze fisiche". La sua non sarà però, come già detto, una uscita di scena totale, "non significherà affatto né un ritiro nell'Aventino e, tantomeno, un disimpegno prima e dopo la competizione elettorale". "A nessuno possono sfuggire le novità e le innovazioni in progress del quadro politico locale e nazionale. La conclamata crisi delle forze politiche tradizionali tra caduta della fiducia e pulsioni inconcludenti populiste e sovraniste è sotto gli occhi di tutti" spiega Spagnoletti, il quale aggiunge ne ha per tutti. A partire dal centrosinistra: "La discesa in campo del cosiddetto Patto al cui interno non solo c’è di tutto e di più, ma è anche condizionato dalla vecchia fallimentare politica, sembra completamente incapace di monitorare lo stato comatoso della Città, cogliere le novità strutturali e delineare una credibile concreta via d'uscita". E non risparmia frecciate anche ad un centrodestra dove la situazione è definita "ancora più critica", con una coalizione "persino incapace di trovare un candidato sindaco 'presentabile' ed un sistema di alleanze credibile dopo le note criticità del rapporto tra la Lega senza guida, Cambiamo, Forza Italia e Fratelli d'Italia". "In un quadro cosi frastagliato saranno possibili forti innovazioni e significative novità che - secondo Spagnoletti - possono portare da un lato a una vera e propria Lista Civica in grado di cogliere competenze della società civile e, dall'altro, funzionare da catalizzatore per la ricomposizione dei moderati, dei riformisti e dei pragmatici trasversali ai Partiti su un programma concreto di cambiamenti fuori dai voli pindarici e dalle fumisterie dei patti senza anima e senza qualità". "Se sarà cosi e se qualcuno troverà il coraggio di scendere in campo per accelerare l’unità dei moderati e dei riformisti - conclude - io ci sarò ad offrire il mio impegno di elaborazione e di gestione".

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.