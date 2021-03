Il MIU a Roma, ospite di Fratelli d'Italia. Nappi: "Le nostre iniziative non sono passate inosservate"

Movimento Italia Unita #StopEuropa e Fratelli d'Italia: prove di alleanza? Si potrebbe definire così l'incontro tenutosi ieri nella sede romana del partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni, che ha visto i vertici del MIU ospiti dell'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del dipartimento organizzazione di FdI.

"Le nostre iniziative non sono passate inosservate, tanto che Fratelli d'Italia ci ha convocato per conoscerci e per discutere di un'eventuale collaborazione in prospettiva elezioni comunali - spiega Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita, che ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Loano - a riceverci è stato l'onorevole Donzelli con il benestare di Giorgia Meloni: questo invito assume una certa importanza per il nostro movimento, significa che il MIU c'è e si sta facendo notare".

Tra gli argomenti trattati, anche le elezioni comunali loanesi: "Abbiamo affrontato l'argomento e proprio in ottica della tornata elettorale di Loano ci sarà un'azione conoscitiva per capire se potranno esserci i presupposti per consolidare una collaborazione duratura nel tempo - prosegue il leader nazionale del MIU - Vogliamo dimostrare che si può cambiare, che esiste l'alternativa ad un monopolio ventennale che soprattutto nell'ultimo quinquennio ha dimostrato scarso impegno nei confronti della cittadinanza. Noi abbiamo qualcosa da dire e lo dimostreremo".

Oltre a Nappi, all'incontro erano presenti anche Sirio Gandolfi, Benedetto La China e Adriano Duina, rispettivamente vice presidente, tesoriere e segretario nazionali del MIU.