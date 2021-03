Cantieri autostradali, Canciani (Forza Italia): "Serve un serio cronoprogramma"

Situazione cantieri autostradale. Matteo Canciani di Forza Italia commenta: "Da mesi siamo protagonisti passivi dei lavori sulla rete autostradale ligure che oltre a creare danni economici alle categorie e ore di vita perse in coda per i cittadini, seppur in giorni di zona arancione e quindi con meno traffico, possono causare incidenti stradali con conseguenze gravissime, come purtroppo è accaduto in questi giorni".

"Serve un serio crono-programma e informazioni dettagliate sulle strade alternative da poter percorrere per evitare queste (forse) necessarie interruzioni. Con il 'permesso' della pandemia ci avviciniamo alla stagione estiva e la preoccupazione degli addetti al settore turistico di rivivere la situazione drammatica dell'estate scorsa, con il traffico congestionato sulle nostre autostrade e nel contempo disdette di prenotazioni e calo di fatturato da parte degli avventori della riviera ligure, si fa sempre più concreta".

"Sarebbe l'ennesima 'mazzata' ad un settore già colpito dal Covid. Si deve e si può evitare" conclude Cancia