Asti Spumante e Moscato d’Asti DOCG saranno protagonisti di speciali TV sulla Pasqua

Affiancando Maestri Pasticceri del calibro di Sal De Riso, Roberto Rinaldini, Luigi Biasetto e Andrea Tortora, Asti Spumante e Moscato d’Asti Docg ci conducono alla festività più dolce dell'anno accompagnando la narrazione di Dolci di Pasqua – in onda su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8 – come partner degli speciali televisivi alla scoperta delle prelibatezze dolciarie italiane.

Nell’ambito della trasmissione, le bollicine aromatiche piemontesi più apprezzate nel mondo valorizzano le dolci creazioni dei quattro celebri pasticceri e il racconto dei loro ricordi legati alla Pasqua in un viaggio lungo tutto lo Stivale, dalla Costiera Amalfitana a Padova, da Rimini al Lago di Garda. In un percorso di degustazioni e abbinamenti tra dolci inediti e rivisitazioni creative, il sapore aromatico delle bollicine contribuisce ad esaltare il gusto dei capolavori pasquali creati nel corso delle puntate. Il Moscato d’Asti Docg diventa inoltre ingrediente di pregio della creazione Vento di primavera del Maestro Sal De Riso, e del Colosseo di cioccolato, nato dall’estro del Campione del Mondo Luigi Biasetto.

Proprio in queste celebrazioni Asti Moscato e Moscato d’Asti DOCG dimostrano tutta la loro versatilità: sono l’abbinamento ideale per accompagnare ogni portata del pranzo pasquale, dai primi ai secondi, dalla carne al pesce, dagli antipasti ai dessert, grazie al loro profumo e al gusto inconfondibile che rivela il forte legame col territorio di produzione, Patrimonio Unesco.

Mentre cresce in noi il desiderio di condividere le tradizioni con gli affetti più cari, Asti Spumante e Moscato d’Asti DOCG aiuteranno a contrastare la malinconia di una Pasqua segnata da distanziamento e restrizioni, scaldando il cuore con le loro aromatiche bollicine e tutti i gustosi abbinamenti.

Dolci di Pasqua andrà in onda in prima visione su Sky Uno e NOW domani (sabato 27 marzo) alle ore 17.50; in replica il 28 marzo alle 12.10; il 3 aprile alle 17.50 e il 4 aprile alle 12.10, e in chiaro su TV8 il 3 e il 4 aprile alle 11.30. Lo speciale, di cui il Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg è partner, è prodotto da Food Media Factory, mentre Level 33 ne è il produttore esecutivo.