"C’è gioco e gioco": conferenza e spettacolo teatrale in streaming sul pericolo della ludopatia

C’è gioco e gioco. Nella sua accezione positiva e in quella patologica che sfocia nella ludopatia. Per ricordarlo, Coop Liguria promuove un doppio appuntamento sul suo sito dedicato alle attività sociali, coopseitu.it, in programma sabato 27 marzo, a partire dalle 17, in diretta streaming dal Teatro dell’Ortica.

Una breve conferenza - con domande e risposte in diretta – introdurrà lo spettacolo C’è gioco e gioco, dove i due protagonisti spiegheranno come il gioco possa divenire una malattia, attraverso le vite di Ila e Gian (Ilaria Piaggesi e Giancarlo Mariottini), dapprima bambini, poi adolescenti, poi giovani adulti nel ruolo di marito e moglie e infine anziani.

Alla conferenza che precederà lo spettacolo parteciperanno Tiziana Cattani, Direttrice Soci e Consumatori di Coop Liguria, il direttore artistico del Teatro dell’Ortica e regista dello spettacolo Mirco Bonomi e Domenico Chionetti, del coordinamento ligure della rete Mettiamoci in Gioco che, prendendo spunto dall’omonima campagna nazionale, unisce associazioni, organizzazioni del terzo settore, enti pubblici, sindacati, giuristi e semplici cittadini, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone sui pericoli connessi all’azzardo e di formulare proposte di contenimento di questo pericoloso fenomeno.

“Abbiamo organizzato questo appuntamento con il Teatro dell’Ortica in occasione della Giornata mondiale del Teatro – sottolinea Tiziana Cattani – perché proprio il teatro, in questo periodo drammatico per il settore, può aiutare a spiegare quanto la pandemia abbia fatto crescere ulteriormente il pericolo del gioco. Il virus non sta fermando l’azzardo: negli ultimi anni il gioco online è aumentato del 70% e nel 2020 i numeri sono cresciuti in modo esponenziale. Per questo motivo Coop Liguria riconferma il sostegno alla campagna Mettiamoci in Gioco”.