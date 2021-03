Vaccine day over 80 e ultravulnerabili a Varazze: via alle 400 somministrazioni nel Palasport (FOTO e VIDEO)

Sono iniziate da questa mattina alle 10.00 le prime somministrazioni del vaccino Moderna agli over 80 e ultravulnerabili nel Palasport di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Varazze scelto da Asl2 e messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

Circa 400 i prenotati varazzini che riceveranno per tutto l’arco della giornata entrando dalla sala congressi il siero. Il vaccine day è stato organizzato dal comune in collaborazione con la protezione civile che sta gestendo gli ingressi.

“Siamo soddisfatti, è stato un lavoro enorme dal punto di vista dell’organizzazione, sia logistica per quello che riguarda l’allestimento sia per il rapporto con i cittadini, con chi chiamava per avere informazioni e poi prenotarsi” spiega il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici”.

Lo scorso fine settimana doveva essere organizzata una due giorni di somministrazioni ed era già sottoscritto il protocollo d’intesa con i medici di famiglia, il comune e i farmacisti varazzini per vaccinare insegnanti, forze dell’ordine e volontari della protezione civile, ma sia lo stop del vaccino Astrazeneca che un’intoppo dovuto ad un accordo regionale dei farmacisti ha stoppato di fatto il tutto (LEGGI QUI).

“Gli accordi vanno rivisti, risottoscritti e ricalibrati, l’impegno è di cercare di realizzare su Varazze dei centri vaccinali che possano dare il giusto sostegno alla cittadinanza, per far sì che non debbano spostarsi sui centri indicati da Asl già presenti su Savona. L’obiettivo è di cercare di vaccinare più persone possibili in sicurezza, ci stiamo lavorando e speriamo nelle prossime settimane ci siano buone notizie per la cittadinanza” conclude Pierfederici.