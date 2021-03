Al Molo 8.44 di Vado partono le promozioni pasquali per una Pasqua con il sorriso

Molo, un uscita nel weekend in sicurezza.

In Liguria le attività rimangono aperte anche questa settimana: per questo al Molo 8.44 vi aspettano con le promozioni pasquali.

La bella stagione si fa avanti e per l’abbigliamento, durante la settimana, potrete scegliere tra tantissimi negozi abbigliamento, per ogni fascia d’età, per rinnovare il guardaroba.

Se preferite passare i giorni di ferie Pasquali in compagnia di qualche golosità allora il Lindt shop è il posto che fa per voi: cioccolato al latte, fondente, bianco e di ogni tipo.

E non dimenticate che per l’uovo pasquale c’è anche la Coop che dispone di un ampia varietà di scelta.

Una pasqua col sorriso al Molo 8.44.