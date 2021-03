Albenga, dal Rotary Club 2.500 euro da devolvere in buoni spesa

Il Rotary di Albenga questa mattina ha donato 2.500 euro di buoni spesa che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà che in questi mesi si sono rivolti ai servizi sociali di Albenga.

Alla consegna dei buoni erano presenti: Anna Maria Rebuttato presidente del Rotary Club di Albenga, Angelo Parolini il tesoriere, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, l’assessore ai servizi sociali Marta Gaia.

Afferma Anna Maria Rebuttato, presidente del Rotary Club di Albenga: “L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha aggravato una situazione economica già difficile. Purtroppo molte persone si trovano oggi nelle condizioni di non riuscire a far fronte alle proprie necessità e a quelle della loro famiglia, per questo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e in particolare con l’assessore ai servizi sociali Marta Gaia, abbiamo deciso di donare questi buoni spesa. Abbiamo molti altri progetti e intendiamo continuare questa collaborazione al fine di sostenere ed aiutare, per quanto ci è possibile, il nostro territorio”.

Afferma l’Assessore ai servizi sociali Marta Gaia: “Ringrazio il Rotary Club di Albenga per il sostegno che continua a darci e il continuo confronto con l'Amministrazione per valutare i bisogni della cittadinanza.”