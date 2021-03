Albenga città turistica e di lavoro: il Consiglio comunale modifica il regolamento per l'imposta di soggiorno

Durante il Consiglio comunale di Albenga, in programma ieri sera (venerdì 26 marzo) è stata approvata la modifica del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

"Sebbene le tariffe rimarranno invariate abbiamo deciso di ascoltare le esigenze del territorio che vede la presenza di molti lavoratori i quali, spesso, soggiornano nella nostra città e nelle nostre strutture ricettive per periodi di tempo lunghi, intervallati, magari, dai fine settimana durante i quali tornano a casa" spiega il vice sindaco Alberto Passino.

"Proprio per andare incontro a questa categoria abbiamo stabilito una riduzione dell'imposta di soggiorno del 50% per coloro che soggiornano sul nostro territorio per esigenze lavorative documentate dal datore di lavoro" conclude Passino.