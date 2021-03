Albenga, le imposte comunali restano invariate

Nella serata di ieri, il Consiglio comunale di Albenga ha approvato le tariffe delle imposte comunali.

Questi i punti trattati: modifiche al regolamento per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione; determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021; approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe per l’anno 2021; addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): determinazione delle aliquote per l’anno 2021.

Come già anticipato in precedenza, l'amministrazione comunale è riuscita a mantenere invariate le tariffe. Spiega l'assessore al bilancio Silvia Pelosi: "Nonostante le difficoltà legate al Covid, alle spese affrontate per l’emergenza e gli aiuti che abbiamo cercato di dare ai cittadini, siamo riusciti a mantenere invariate le tariffe delle imposte comunali per il 2021 che saranno addirittura le stesse del 2019 confermiamo anche la riduzione ex TASI (pari allo 0,075%) ai fabbricati in Cad. D (capannoni, grande strutture di vendita, ecc.), tutto questo preservando però i medesimi servizi ai cittadini. Naturalmente se arriveranno dei ristori da parte dello Stato cercheremo di intraprendere nuove misure che possano aiutare ulteriormente le categorie più toccate dalla crisi”.

Sono inoltre stati approvati i regolamenti per la gestione dell’Imposta Municipale Propria e per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Si tratta di adempimenti di legge che non comportano modifiche sostanziali per i cittadini. (Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160 – Approvazione).

"Si tratta del canone unico che unisce l’imposta della pubblicità con la Cosap - conclude l'assessore Pelosi - Come da adempimento di legge l'Amministrazione Comunale ha stabilito che i pubblici esercizi titolari di concessioni permanenti di suolo pubblico saranno esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale fino al 30 giugno 2021. Non solo, infatti, si è deciso di concedere gratuitamente un ampliamento degli spazi pubblici occupati dai dehors ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza Covid 19 fino al 31 dicembre".