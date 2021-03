Celle, il sindaco risponde alla minoranza sul centro vaccini: "Interpellanza superata dai fatti, l'hub di Varazze copre anche i cellesi"

"Il punto vaccinale del levante savonese è stato aperto ieri da Asl2 nel comune di Varazze e le somministrazioni saranno effettuate ai cittadini di Varazze, Celle Ligure e Albisola, l'interpellanza è superata dai fatti".

In questo modo il sindaco di Celle Caterina Mordeglia ha voluto rispondere alla richiesta della minoranza di Uniti per Celle di promuovere un incontro con i comuni limitrofi e Stella per avere un punto di vaccinazione sul territorio cellese, portando anche all’attenzione della Regione il problema.

La prima cittadina cellese nella riunione di coordinamento tra Anci e Asl 2 che si era tenuta a febbraio aveva messo a disposizione uno spazio nel centro Mezzalunga, ma l'azienda sanitaria ha optato per coprire la zona del levante savonese con l'hub varazzino.

È tutto ancora da capire se l'Asl organizzerà altre giornate nel centro varazzino magari tramite un nuovo accordo con i farmacisti.