Teatri chiusi per Covid: l'attore Massimo Ivaldo recita per strada (FOTO e VIDEO)

Ad Albenga, all'ingresso del parco giochi Peter Pan di via Dalmazia, abbiamo incontrato un personaggio particolare: Massimo Ivaldo, pietrese di nascita. Vive a Genova e fa l'attore teatrale. La passione di recitare la coltiva sin da ragazzino (ha 51 anni). Si è laureato in lettere moderne a Genova (suo docente è stato il prof. Trovato di Loano).

Ha calpestato i palcoscenici di tutta Italia, in particolar modo naturalmente quelli della Liguria, conseguendo anche ambiti premi. Ultimamente ha recitato al Teatro Ambra di Albenga. Ha scritto libri per bambini. Per 10 anni ha recitato per solidarietà nelle Case di riposo, intitolando il suo lavoro teatrale "Parlami d'amore Maria".

Il lockdown per Covid ha messo in sonno l'attività teatrale e Massimo ha deciso di farlo in strada, creando giochi per bambini, recitando e scrivendo poesie improvvisate e presentando, offrendoli in vendita, i suoi libri (vedi video). In cambio regala limoni, dolciumi e, come anzidetto, poesie dedicate.