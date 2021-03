Savona, la Diocesi e i fedeli in lutto per la scomparsa di Don Pinetto

Lutto per la Diocesi di Savona-Noli, all’ospedale San Paolo di Savona dove era ricoverato per Covid, don Pietro Pinetto è scomparso all'età di 81 anni.

Nato il 1° gennaio 1940 a Savona, dopo essere diventato diacono il 30 marzo 1968, don Pinetto fu ordinato presbitero il 29 giugno dello stesso anno e il suo primo incarico, dal successivo 20 settembre, fu quello di vicario cooperatore nella parrocchia di san Giovanni Battista a Vado Ligure.

Nel dicembre 1970 fu nominato titolare della parrocchia di N.S. della Visitazione a Porto Vado e due anni più tardi anche vice rettore del Seminario vescovile di cui, nel 1981, divenne anche direttore spirituale.

Nel 1985 fu nominato amministratore parrocchiale nella parrocchia di san Giorgio a Sanda e, lo stesso anno, titolare della comunità di santa Caterina d’Alessandria a Stella Gameragna.

Nel 1991 fu eletto nel Consiglio presbiterale e nominato nella parrocchia di san Michele a Celle dove fu titolare per lungo tempo e in due occasioni, ritornando infatti nel 2009 dopo un'esperienza a Cogoleto come viceparroco e dopo aver guidato, dalla fine degli Anni ’90, la comunità di san Pietro a Noli.

E sempre negli Anni ’90 fu anche assistente diocesano di Azione cattolica, vicario foraneo della zona di Varazze e Rettore del Seminario vescovile.

Nell’estate del 2015, dopo aver compiuto 75 anni, lasciò la parrocchia cellese nuovamente a don Piero Giacosa per diventare collaboratore nell’Unità pastorale di San Francesco da Paola – san Lorenzo a Villapiana in aiuto del titolare don Danilo Grillo.

I funerali saranno celebrati dal vescovo Calogero Marino, lunedì prossimo 29 marzo alle 11, proprio nella chiesa di san Francesco da Paola a Savona dove domani alle 18 sarà recitato il Rosario.