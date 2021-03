La crisi Covid non frena Celle: inaugurata una gelateria e pronte ad aprire due pasticcerie e una hamburgeria

Una nuova gelateria, due pasticcerie e una hamburgeria. In un difficile momento dove molte attività sono costrette a tirare giù la serranda vista la crisi causata dall'emergenza sanitaria, Celle è in controtendenza e sono pronte a partire 4 nuove attività.

I Giardini di Marzo, storica gelateria di Varazze, gestita dal cellese Marco Venturino, ha aperto i battenti proprio a Celle nel caruggio di via Ciambrini.

"Felic di questa nuova apertura nonostante i momenti 'grigi', ce la metteremo tutta, grazie a chi è già venuto a trovarci e grazie anche a chi verrà. La giornata non poteva concludersi al meglio quando un nostro caro amico e collega Matteo Pastorino de la Gelateria Pastorino di Calice Ligure ci ha comunicato a nostra insaputa che siamo ufficialmente sulla guida del Gambero Rosso. Più felici di così non si può" il commento de "I Giardini di Marzo" su Facebook.

Sono pronte ad essere inaugurate anche due nuove pasticcerie-caffetterie nel pieno centro del paese in via Aicardi, a tre anni dalla chiusura della storica pasticceria "Pino".

In via IV Novembre nei pressi della passeggiata dovrebbe aprire anche un hamburgeria che si aggiungerebbe a quella già presente in via Pescetto nei locali dell'ex irish pub Durty Nelly's chiuso lo scorso anno.