Covid, 529 nuovi positivi in Liguria su 4635 tamponi molecolari e 2606 antigenici

Sono 529 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.635 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.606 antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 93, Savona (Asl 2) 113, Genova 252 (di cui Asl 3 = 220 e Asl 4 = 32), La Spezia (Asl 5) 69. Non riconducibili alla residenza in Liguria 2.

Gli altri dati: casi totali da inizio emergenza = 87.723 (+529); attualmente positivi = 7.185 (+229) 685 (+12) in ospedale (di cui 66 in terapia intensiva/TI, -1) 5.974 in isolamento domiciliare (+320).

Guariti = 76.697 (+292); deceduti = 3.841 (+8); tamponi = 1.039.228 (+4.635); tamponi antigenici rapidi = 172.793 (+2.606).

Dettagli deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 25/03/2021 M 85 ASL 2 - Ospedale San Paolo 25/03/2021 F 89 San Martino 25/03/2021 F 76 San Martino 26/03/2021 F 58 ASL5 - Ospedale Sarzana 26/03/2021 F 73 San Martino 26/03/2021 M 82 San Martino 26/03/2021 M 91 San Martino 26/03/2021 M 83 ASL1 - Ospedale Sanremo

Ospedalizzati = 685 (66 TI): Asl 1 = 115 (11 TI); Asl 2 = 144 (13 TI); San Martino = 156 (19 TI); Galliera = 68 (4 TI); Gaslini = 5 (0 TI); Asl 3 = 74 (7 TI); Asl 4 = 56 (7 TI); Asl 5 = 67 (5 TI).

Attualmente positivi per residenza = 7.185 - Imperia = 990; Savona = 1.458; Genova = 3.536; La Spezia 849. Fuori regione = 119. Altro o in fase di verifica = 233.

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 6.715 - Asl 1 = 1.790; Asl 2 = 1.739; Asl 3 = 2.040; Asl 4 = 474; Asl 5 = 672.

Vaccini Covid - Consegnati = 336.990. Somministrati = 259.257 (77% dei consegnati).

Area metropolitana

Asl 3

Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 56320; nelle ultime 24 ore 771 - di cui seconda dose 21842.

Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 12782; nelle ultime 24 ore 667 - di cui seconda dose 1.

Evangelico

Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 5526; nelle ultime 24 ore 119 - di cui seconda dose 2521.

Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 218; nelle ultime 24 ore 0 - di cui seconda dose 0.

Galliera

Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 8919; nelle ultime 24 ore 174 - di cui seconda dose 3521.

Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 0; nelle ultime 24 ore 0 - di cui seconda dose 0.

Gaslini

Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 8548; nelle ultime 24 ore 58 - di cui seconda dose 4153.

Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 0; nelle ultime 24 ore 0 - di cui seconda dose 0.

San Martino

Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 19719; nelle ultime 24 ore 56 - di cui seconda dose 8608.

Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi 1007; nelle ultime 24 ore 3 - di cui seconda dose 0.