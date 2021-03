Lettera al direttore: "Le infrastrutture liguri non funzionano"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Cronaca di un piccolo episodio ma forse significativo. Sabato la mia compagna è andata a trovare sua sorella a Genova Pegli, prendendo il treno per Albisola delle ore 19.10. Il convoglio è stato regolare fino a Genova Sestri, poi si è fermato. Io ho controllato l'app di Trenitalia e l'ultimo avvistamento era appunto a Sestri. Dopodiché è rimasto congelato senza specifica, né ritardo, né soppressione".

"Mentre in stazione il ritardo aumentava di 5 minuti alla volta senza la comunicazione della soppressione del convoglio. Abbiamo pensato ad un'eventuale coincidenza con l'Intercity proveniente da Milano che nel frattempo aveva accumulato un ritardo di 25 minuti da Sampierdarena a Sestri. Una volta passato l'Intercity, il treno delle 19.30 è praticamente sparito nel nulla. Cosi la mia compagna ha deciso di aspettare il convoglio successivo che al sabato arriva un'ora dopo".

"Anche il treno delle 20.10 ha accusato un ritardo di 10 minuti, dando l'impressione di non arrivare. Cosi ho preso l'auto e sono andato a prenderla a Genova Pra' - conclude - Anche l'Autostrada però è un percorso ad ostacoli. Una volta tornato ad Albisola, ho visto che il treno delle 20:10 era arrivato assieme a noi. Se le infrastrutture pubbliche non funzionano non andiamo da nessuna parte. Vedremo altre località superarci anche nel turismo".

Andrea Pradella