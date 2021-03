Si è allontanato da casa (Albenga) nella giornata di ieri Renzo Bozzano. A lanciare l'allarme è stato il figlio con un post su Facebook.

"Attenzione per cortesia - scrive sul famoso social network - mio padre non ha fatto ritorno. Se potete spargete la voce per favore. E' con il furgone Renault Trafic di colore bianco, targato EL975XK".

E' alto un metro e ottanta.