Pasqua, Coldiretti: "Solidarietà alimentare per le famiglie in difficoltà"

Al via l’importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano per sostenere, in occasione delle festività di Pasqua, le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid, con prodotti alimentari Made in Italy di qualità.

L’iniziativa è stata promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà presentata domani, lunedì 29 marzo alle ore 10.00, a Palazzo Chigi con la partecipazione del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, del Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini e del Segretario Generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo.

Le immagini dell’evento saranno disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio e della Coldiretti.